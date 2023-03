46 de ani de la cutremurul din 1977. Personalități care au murit atunci Sambata, la ora 21.22, se implinesc 46 de ani de la cutremurul din 1977, in care și-au pierdut viața 1.578 de persoane. Seismul a durat un minut, iar efectele au fost cumplite. Printre cei care au murit se numara și celebritați, actori și cantareți foarte iubiți ai vremii. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul din 4 martie 1977 a avut magnitudinea de 7,4, s-a produs la 94 km adancime și a provocat cele mai mari pierderi seismice din istoria Romaniei. Datele oficiale arata ca 1.578 de persoane și-au pierdut viața la nivel național, din care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

