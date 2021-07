44 de focare de pestă porcină confirmate în Teleorman Eveniment 44 de focare de pesta porcina confirmate in Teleorman iulie 20, 2021 11:45 La ora actuala, la nivelul județului Teleorman, 44 de focare de pesta porcina au fost confirmate, fiind afectate un numar de 161 de animale, potrivit informațiilor furnizate de Iulian Ianculescu, director la Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Teleorman. In total insa sunt 53 de focare, dintre care 9 sunt suspiciuni in localitațile urmatoare, respectiv un focar in satul Caravaneți, un focar in satul Spatarei, unul in satul Ulmeni, unul in Videle, fiind, totuși, doua suspiciuni… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

