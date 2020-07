Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Bacau (CJ), prin intermediul Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activitații de Salvamont Bacau (SPJPTCAS), a lansat zilele acestea, aplicația „Bacau County App – Visit Bacau”, creata pentru a contribui la promovarea și dezvoltarea arealului turistic…

- In data de 4 iulie, Crucea Roșie Romana aniverseaza in 144 de ani de activitate umanitara neintrerupta. Societatea Naționala de Cruce Roșie din Romania, inființata in 1876, este o organizație umanitara membra a Mișcarii Internaționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie, auxiliara a autoritații publice…

- La un an dupa finalizarea decolmatarii Lacului Bacau, vegetația care a crescut in zona Insulei de Agrement a prilejuit multe comentarii referitoare la aceasta problema. “Suntem in iulie 2020, iar lacul din jurul Insulei de Agrement e din nou invadat de vegetație și lasat de izbeliște de autoritațile…

- La data de 28 iunie a.c., in jurul orei 03.00, politistii rutieri din Buhusi au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier, pe raza localitatii Racova, in urma caruia doua persoane au necesitat ingrijiri medicale. Din primele cercetari efectuate la fata locului…

- Victoria Calinescu are 15 ani și este eleva in clasa a IX-a, la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, la clasa de filologie – bilingv engleza. Este o fire tacuta, dar nu timida, atenta și serioasa, careia ii place sa observe lumea, incercand sa-i patrunda ințelesul. Așadar, nu e de mirare ca o asemenea…

- Desfașurat in curtea Spitalului Municipal Onești in data de 18.06.2020, vernisajul de pictura “Blue Quarantine Story” a fost dedicat in exclusivitate eforturilor și sacrificiilor eroilor in halate albe, aflați in prima linie a luptei impotriva COVID-19. Artista Luminița Patrațeanu, actorul și scriitorul…

- O veste trista pentru sportul bacauan: ne-a parasit fostul fotbalist Gabi Fulga. La nici 60 de ani (era nascut pe 22 august 1960, in localitatea vranceana Tamboiești), Fulga s-a stins in zorii ploioși ai acestei veri, ca urmare a unei mai vechi maladii. Sosit de la divizionara B Unirea Dinamo Focșani…

- FDeclarația fiscala privind obligațiile de plata la bugetul de stat (D 100) a fost modificata și publicata, marți, 21 aprilie, in Monitorul Oficial.Sunt vizate in special bonificațiile care se acorda, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului (OUG) nr. 33/2020, pentru plata la termen a impozitului…