43 de cazuri de gripă confirmate în laborator, în Olt Direcția de Sanatate Publica Olt a facut publice marți, 4 februarie 2020, datele privind evoluția cazurilor de afecțiuni respiratorii, numarul celor de gripa confirmata cu analizele de laborator cerscand considerabil fața de saptamana precedenta. De șapte ori a crescut numarul cazurilor de gripa in ultima saptamana a lunii ianuarie fața de saptamana precedenta. Datele au fost confirmate in urma analizelor de laborator. Pacienții cu simptome de gripa au continuat sa se prezinte in unitațile medicale, insa cei mai mulți au primit tratament și recomandarea sa se izoleze la domiciliu. Fața de cele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei eleve de la trei școli diferite din Slatina s-au prezentat in urma cu cateva zile la spitalul din Slatina, cu simptome specifice de gripa, analizele de laborator confirmand boala. Direcția de Sanatate Publica Olt a transmis joi, 23 ianuarie 2020, ca analizele efectuate la laboratorul Institutului…

- A fost confirmat primul deces in județul Argeș cauzat de gripa. Este vorba despre un barbat de 78 de ani din Pitești, scrie Mediafax.Potrivit Direcției de Sanatate Publica Argeș, in județ sunt confirmate in acest moment 61 de cazuri de gripa, din care 57 cu virus gripal B, 2 cu virus gripal…

- Urmare a monitorizarii evoluției imbolnavirilor cauzate de virusul gripal, Direcția de Sanatate Publica-Argeș face cunoscuta situația cazurilor de gripa confirmate. Astfel, potrivit unui comunicat al Direcției de Sanatate Publica Argeș, semnat de directorul executiv, dr.Sorina Honțaru, numarul total…

- Institutul National de Sanatate Publica a anuntat joi ca s-a inregistrat debutul sezonului gripal - rata pozitivitatii pentru virus gripal la cazurile testate fiind peste 25- pentru acelasi subtip. De la inceputul sezonului 2019 - 2020 au fost inregistrate 2 decese confirmate cu virus gripal, tip A,…

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica (ANSP) continua supravegherea epidemiologica a gripei, infecțiilor acute ale cailor respiratorii superioare (IACRS) și infecțiilor respiratorii acute severe (SARI) și monitorizarea circulației virusurilor gripali la nivel teritorial și național.

- PROBLEME… Incidenta cazurilor de cancer bronhopulmonar este in crestere in judetul Vaslui, potrivit statisticilor prezentate de Directia de Sanatate Publica (DSP) Vaslui. Un numar de 195 de noi cazuri au fost inregistrate pe parcursul anului trecut, cu 53 mai multe comparativ cu 2017. Cifrele au fost…

- Direcția de Sanatate Publica Olt a primit, marți, a treia tranșa de vaccin antigripal, din care medicilor de familie le vor fi distribuite cele mai multe doze. 17.550 de doze au intrat in urma, marti, in depozitul DSP Olt, reprezentand a treia tranșa de vaccin antigripal repartizat pentru sistemul sanitar…

- In ultimele doua saptamani au fost inregistrate la nivelul judetului Vaslui un numar de 2.691 de infectii respiratorii, arata datele prezentate de Directia de Sanatate Publica (DSP) Vaslui. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Mihaela Topliceanu, in perioada 20 octombrie – 3 noiembrie, au…