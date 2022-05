Intr-una dintre cele mai negre zile din istoria Franței, Henric al IV-lea, cel mai mare rege al țarii, a fost injunghiat mortal in timp ce se afla in trasura sa. Henric a fost primul rege al Franței din dinastia Bourbon. Moștenind tronul intr-o perioada in care țara era sfașiata de razboaie religioase, a pus capat […] The post 412 ani de la asasinarea lui Henric al IV-lea first appeared on Suceava News Online .