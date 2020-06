Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, astazi, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 411 de noi cazuri de COVID-19 in Romania. Numarul total al romanilor infectați a ajuns la 25.697. Potrivit GCS, pana vineri, au fost confirmate 25.697 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, […] Articolul 411 noi cazuri noi de coronavirus in Romania. Niciunul nou in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .