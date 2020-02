Stiri pe aceeasi tema

- Despre cancer și metodele noi de tratament se va vorbi la conferința organizata la Timișoara de Asociația OncoHelp. Aproximativ 400 de medici oncologi, radioterapeuți, hematologi vor fi prezenți la conferința „Imunoterapia cancerului”. Conferința se desfașoara in intervalul 20 – 23 februarie, iar la…

- Teatrul national din Timisoara incepe pregatirea spectacolelor anului 2021, cand Timisoara va fi Capitala Europeana a Culturii, cu una din cele mai remarcabile piese scrise de Eugene Ionesco, „Rinocerii”, care si-a castigat un binemeritat loc in dramaturgia universala. Scriitorul de origine romana,…

- Doua conferințe de presa anunțate in dimineața zilei de vineri, 7 februarie, s-au transformat intr-un razboi pe fața intre actuala putere – PNL și opoziție – PSD. Conferința PNL, susținuta de deputat Ionel Palar, președintele PNL Bacau, și de deputat Tudorița Lungu, anunța „teme de interes local și…

- Asociația OncoHelp, care a realizat cel mai important centru din vestul țarii pentru bolnavii de cancer, aflat la Timișoara, se extinde. Prin urmare, ONG-ul construiește o noua cladire in care va funcționa secția și ambulatoriul de radioterapie. Noua aripa va avea nevoie și de o rețea de oxigen medicinal,…

- Dupa ce Libertatea l-a numit pe președintele Senatului Romaniei, publicand documente oficiale, drept ”mincinos in serie”, Teodor Meleșcanu a trimis un drept la replica in care spune ca ”toata viața mea am muncit in slujba poporului roman”.Libertatea a publicat, in ultima luna, documente diplomatice…

- Ediția cu numarul 150 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, povestea lui Marius Mioc, unul dintre primii timișoreni arestați in timpul…

- Conferinta si vernisajul expozitiei foto-documentare „Gobelklitepe – primul sanctuar al lumii”, dedicate primului sanctuar ridicat in epoca neolitica in sud-estul Anatoliei, inainte de aparitia vietii urbane, cu mai bine de 6.600 de ani inainte de Stonehenge si de piramidele egiptene, un adevarat reper…

- SCM Timisoara a ajuns la patru esecuri consecutive in campionat dupa infrangerea dramatica, scor 96-100, dupa o repriza de prelungiri pe terenul Sibiului. Banatenii nu s-au impacat cu infrangerea, acuzand ca au fost privati de obtinerea victoriei in timpul celor 40 de minute clasice de joc dupa o eroare…