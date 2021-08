Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex, in parteneriat cu Eco Synergy și Rematholding, lanseaza “PET=BILET”, campania premiera ce are ca scop atat incurajarea colectarii și reciclarii deșeurilor, cat și creșterea interesului cetațenilor pentru calatoria cu metroul – transport ecologic, nepoluant. Metrorex incurajeaza programele…

- Bucureștenii vor primi gratis o cartela de metrou cu o calatorie in schimbul donarii a cinci deseuri, care pot fi PET-uri, sticle sau doze de aluminiu, informeaza joi Metrorex. "Metrorex, in parteneriat cu Eco Synergy si Rematholding, lanseaza 'PET=BILET', campania premiera ce are ca scop…

- Participantii la campania "PET=BILET", lansata de Metrorex, in parteneriat cu Eco Synergy si Rematholding, vor primi o cartela de metrou cu o calatorie in schimbul donarii a cinci deseuri, care pot fi PET-uri, sticle sau doze de aluminiu, informeaza joi prestatorul de transport public subteran.…

- In ultimele 24 de ore, aproape 8.063 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, arata datele transmise duminica, 18 iulie, de Comitetul Național pentru Campania de Vaccinare. Numarul persoanelor este in scadere considerabila fața de zilele precedente, dar și cel mai mic de pe 17 ianuarie 2021 și pana…

- Metrorex introduce cartela saptamanala in noua sa oferta comerciala, care va costa 30 de lei, dar si abonamentul la sase luni, in valoare de 400 de lei, si majoreaza pretul unei calatorii la 3 lei, potrivit Agerpres. Preturile titlurilor de calatorie Metrorex vor fi urmatoarele: o calatorie - 3 lei,…

- Metrorex introduce cartela saptamanala in noua sa oferta comerciala, care va costa 30 de lei, dar si abonamentul la sase luni, in valoare de 400 de lei, si majoreaza pretul unei calatorii la 3 lei. Potrivit unui comunicat al companiei, remis marti AGERPRES, preturile titlurilor de calatorie…

- Metrorex si STB introduc de luna viitoare biletul comun, astfel ca tramsportul cu tramvaiul, autobuzul și metroul se scumpește de la 1 august. Astfel, pretul unei calatorii cu autobuzul sau tramvaiul va creste de la 1,3 lei la 3 lei si cel al unei calatorii cu metroul, combinata cu transportul de suprafața…

- Probleme marți dupa-amiaza la stația de metrou Eroii Revoluției, pe magistrala Pipera – Berceni. Calatorii au fost evacuati de pompieri, dupa ce au fost semnalate degajari de fum. La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Pieptanari si echipa de intervenție de la Metrorex, conform Antena…