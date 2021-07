4 paşi de bază pentru a alege corect apa îmbuteliată Vara, cind e foarte cald, necesitatile organismului nostru dicteaza consumul unui volum de apa sporit, asa incit vrem sa bem mai mult. Iata 4 pași de baza pentru a alege apa imbuteliata. 1. Cind alegeti sticla cu apa, examinati cu atenție eticheta. Exista apa extrasa din fintini arteziene, dar si apa obținuta prin curațare in mai multe etape, atunci cind in primul rind apa se distileaza, iar Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Un loc periculos de joaca este strada, de aceea polițiștii indeamna parinții sa stabileasca și sa respecte regulile de siguranța rutiera. - Copiii se vor juca doar in curte sau in spații special amenajate pentru joaca – in niciun caz in strada! - Evitați sa ieșiți in strada cu copilul cu bicicleta,…

- In weekend-ul trecut, fotoreporterii EVZ au intalnit-o pe Andreea Raicu la evenimentul Roaba de cultura organizat in parcul Herastrau. Deși la prima vedere parea o ieșire de socializare și relaxare cu prietena ei Corina Barladeanu, Andreea se afla la eveniment pentru un cu totul alt motiv: sa se intalneascu…

- Va suna cunoscut? O noua guvernare, o noua „lege a pensiilor” la orizont. O astfel de lege au anunțat și guvernanții actuali, in timp ce incearca sa linișteasca populația. „In acest moment nu discutam de cresterea varstei de pensionare, in acest moment discutam despre o noua lege pentru a face sistemul…

- Ministrul sanatații, Ioana Mihaila, a declarat miercuri seara, la Europa FM, ca s-ar feri sa adauge sau sa scada morți de COVID-19, insa raportul preliminar, prezentat deja, arata ca rezultatele nu au fost similare in diferitele baze de date, informeaza News.ro . Ioana Mihaila a afirmat ca s-ar putea…

- Ce faci atunci cand ai un eveniment important la care trebuie sa mergi? Primul gand este de a te programa la salon și al doilea de a vedea ce ținuta vei purta. Corect? Totuși, de cate ori ți s-a intamplat in viața sa ai nevoie peste doua zile sa mergi la salon și stiliștii chiar sa te primeasca in timp…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca nu este corect sa fie pus semnul egal intre tragedia de la Pitesti si restul actiunilor desfasurate de Politia Romana, subliniind ca raspunderea este individuala. „Raspunderea este individuala. Nu este corect sa punem semnul egal intre tragedia…

- Chiar daca ții post, asta nu inseamna ca nu te poți bucura de deserturi delicioase, așa cum sunt gogoșile. Le poți face fara drojdie și vor fi la fel de pufoase și gustoase. In plus, ai nevoie doar de cateva ingrediente. Gogoși de post fara drojdie. Cea mai simpla rețeta Pentru aceste gogoși ai nevoie…

- Jurgen Klopp (53 de ani) s-a plans de faultul nedat la Mane, in faza premergatoare golului doi al Madridului, dar promite razboi la retur: „Vestea buna e ca avem un meci și pe Anfield, peste o saptamana”. Luverpool și-a amanat revanșa in fața lui Real pentru finala pierduta la Kiev din 2018, cedand…