- Marți, 31 ianuarie 2023, la ora 12.00, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba inaugureaza un nou raft in teritoriu, la Șibot. Acesta este primul din acest an și cel de-al XXII-lea de la momentul demararii acestui proiect itinerant. La momentele de marți, ce se vor desfașura…

- Prințul Harry spune ca ar fi avut material ca sa scrie doua carți, nu una, insa sunt lucruri pe care nu dorește sa le afle toata lumea. Harry a spus ca „nu incearca sa prabușeasca monarhia” ci incearca „sa-i salveze” pe membrii familiei regale de „ei inșiși”.

- MAI a scos luni in dezbatere publica un proiect de act normativ care propune mai multe modificari la Ordonanța 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetațenilor romani. Una din principalele modificari majore propuse de MAI vizeaza suportarea de catre stat a costului…

- Ca și academicianul Gheorghe Paun, scriitorul Dumitru Ungureanu și-a publicat, mai cu talent, mai cu umor, dar cu rigoare de matematician, un soi de „memorii premature”, sub titlul de „Terapii narative”. Nu fabuloase, nu cu somitați, nu cu universitați de top mondial, precum cele ale d-lui academician,…

- Angajații Administrației Naționale a Penitenciarelor, cu suportul efectivului Detașamentului cu Destinație Speciala „Pantera”, grupului mixt al zonei centru și Penitenciarului nr.13-Chișinau au efectuat in aceasta dimineața de miercuri, percheziții inopinate in Penitenciarul nr.13-Chișinau, unde au…

- Unele jocuri de carți au rezistat testului timpului, in ciuda tuturor lucrurilor. Pe masura ce trec anii, iar tehnologia avanseaza la cote care in trecut erau considerate drept imposibil de atins, lumea jocurilor se schimba și ea. La un moment dat, noi, ca jucatori, am fost mulțumiți sa ne distram cu…

- Se apropie vremea duminicilor petrecute in fața focului cu o carte buna in brațe și daca tot aveți lista de lecturi deschisa, nu ezitați sa aruncați un ochi și asupra recomandarilor noastre! Nu veți fi dezamagiți. Dimpotriva

- Peste doar cateva zile, Adda va lansa prima ei carte, „Cele trei”, iar inainte de eveniment, i-a transmis un mesaj de dragoste soțului ei, Catalin Rizea. Este vorba despre un paragraf care se regasește in cartea artistei. „Pentru Catalin, sufletul meu pereche- ce calatorie nebuna am avut pana acum!…