Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Percheziții in Țiganești / Patru persoane au fost conduse la DIICOT Teleorman pentru cercetari octombrie 22, 2022 13:42 Vineri, 21 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Teleorman, impreuna cu un procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial…

- Eveniment Un an de inchisoare pentru un tanar de 22 de ani din Vitanești / Judecatoria Alexandria l-a condamnat pentru ca a condus fara permis septembrie 30, 2022 10:10 Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale – Compartimentul Urmariri, au desfasurat activitati specifice pe linia…

- Eveniment 3 ani și 10 zile de inchisoare pentru un tanar din Necșești / Judecatoria Roșiori l-a condamnat pentru ca a condus fara permis septembrie 21, 2022 09:54 Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale – Compartimentul Urmariri, au desfasurat activitati specifice pe linia de…

- Eveniment Un roșiorean, in varsta de 25 de ani, cu doua mandate europene de arestare pe numele sau, prins de polițiștii teleormaneni septembrie 14, 2022 10:08 Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale – Compartimentul Urmariri, au desfasurat activitati specifice pe linia persoane…

- Eveniment Un barbat de 61 de ani, din Salcia, incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranța Giurgiu pentru ca nu a respectat masurile de supraveghere septembrie 1, 2022 13:31 Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale – Compartimentul Urmariri, au desfasurat activitati specifice…

- Eveniment Din 30 de sancțiuni aplicate de polițiști in ultimele 24 de ore, 20 au fost pentru viteza august 24, 2022 10:25 In ultimele 24 de ore, in urma activitaților preventive desfașurate, pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 30 de sancțiuni contravenționale in valoare de 19.777 lei,…

- Eveniment Un barbat din Giurgiu, baut la volan, a fost prins de polițiștii roșioreni august 23, 2022 10:47 Marți, 23 august a.c., orele 04:18, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roșiori de Vede au depistat un barbat in varsta de 33 de ani, din municipiul Giurgiu, județul Giurgiu, in timp…