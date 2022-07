Stiri pe aceeasi tema

- In cursul nopții de 28 spre 29 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu au identificat, in zona adiacenta unui teren viran din localitatea Salcuța, un autoturism in interiorul Post-ul TITU: Mai mulți tineri au fost surprinși de poliție consumand substanțe suspecte. Cel mai tanar suspect…

- COMUNICAT DE PRESA In perioada 12-14 august 2022, Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura Dambovița, va organiza Festivalul „Peștera –Padina”, ce se va desfașura in zona Telecabina Post-ul Festivalul „Peștera –Padina”: Orchesta Chindia și invitații, Holograf, Direcția 5, DJ…

- Mitul impresionant al jertfei pentru creație devine sursa de inspirație pentru muzica de jazz. Sambata, 2 iulie, de la ora 13:00, Peștera Ialomiței din Bucegi va gazdui doua concerte care Post-ul The Jazz Cave Festival – Peștera Ialomiței din Bucegi va gazdui doua concerte (sambata, 2 iulie) apare prima…

- Asociatia Chindia Jurasic Park, implementeaza in perioada 15 iunie – 31 iulie 2022, in parteneriat cu Organizatia Nationala „Cercetasii Romaniei” si cu finantare din partea Consiliului Judetean Dambovita, proiectul „TANARUL Post-ul Asociația Chindia Jurasic Park pleaca in tabara cu 36 de cercetași.…

- COMUNICAT DE PRESA privind programul lucrarilor la infrastructura rutiera din Județul Dambovița, in perioada 6 – 10.06.2022 Consiliul Judetean Dambovita informeaza participantii la traficul rutier ca, in perioada Post-ul CJD informeaza participantii la traficul cu privire la lucrarile la infrastructura…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, este prezent, in perioada 27 – 28 mai 2022, la Targul European al Castelelor, editia a VII-a, organizat la Castelul Post-ul Curtea Domneasca din Targoviște se promoveaza la Targul European al Castelelor apare…

- Echipamente IT in cadrul proiectului „a doua șansa pentru copiii și tineri din Alba”: Investiție de peste 70.000 de lei Echipamente IT in cadrul proiectului „a doua șansa pentru copiii și tineri din Alba”: Investiție de peste 70.000 de lei Inspectoratul Școlar Județean Alba a lansat luni, 23 mai, in…

- COMUNICAT DE PRESA Protocol de colaborare intre Consiliul Județean Dambovița și Compania Naționala CFR SA! Transportul feroviar din județul Dambovița, analizat astazi de reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, ARF și Post-ul Protocol pentru servicii de tren urban și metropolitan,…