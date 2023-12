350 de milioane lei ca să închidă exploatarea huilei Complexul Energetic Valea Jiului, care a preluat activele Complexului Energetic Hunedoara, va primi de la buget un ajutor de stat de 350 milioane lei, aferent perioadei decembrie 2023 – iulie 2024, bani pentru inchiderea exploatarii de huila in minele Lonea, Lupei, Hurezeni și Vulcan. Anterior, in 2 octombrie, tot prin OUG, Guvernul aprobase 70,5 milioane lei pentru inchidere activitați in Valea Jiului, insa suma acoperea doar activitațile pe octombrie și noiembrie. Banii sunt practic pentru salarii pentru mineri, 2.000 la numar, pana in vara. Cele mai importante pericole actuale, in cazul minelor… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”De-a lungul anilor, Valea Jiului a fost inima energiei pentru Romania, un loc unde traditia si munca grea au modelat istoria si comunitatea. In vizitele mele la Livezeni, Vulcan, Lupeni, Lonea si Paroseni, am simtit mandria si spiritul oamenilor de aici, dar si nevoia urgenta de schimbare si speranta…

- Cateva sute de mineri de la exploatarile de carbune Lonea, Livezeni, Lupeni si Vulcan, ce apartin de Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ), au protestat joi, in fata sucursalelor miniere, nemultumiti de prevederile proiectului de lege a pensiilor, conform agerpres.ro. La protest au luat parte minerii…

- Legea pensiilor ii scoate pe mineri in strada: protest la minele de carbune din Valea JiuluiCateva sute de mineri de la exploatarile de carbune Lonea, Livezeni, Lupeni si Vulcan, ce apartin de Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ), au protestat joi, in fata sucursalelor miniere, nemultumiti de prevederile…

- Cateva sute de mineri de la exploatarile de carbune Lonea, Livezeni, Lupeni si Vulcan, ce apartin de Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ), au protestat joi, in fata sucursalelor miniere, nemultumiti de prevederile proiectului de lege a pensiilor. La protest au luat parte minerii care au iesit din…

- Guvernul a aprobat marti, printr-o hotarare, suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei pe anul 2023 cu suma de 2,17 miliarde lei din Fondul de rezerva bugetara. Potrivit unui comunicat al Executivului, din aceasta suma, 1,15 miliarde lei sunt destinati asigurarii cheltuielilor salariale aferente…

- Noul președinte al Consiliului de Administrație al Complexului Energetic Valea Jiului este Andrei Nicolae Popa, care a fost propus de Ministerul Energiei pentru aceasta poziție. Popa nu are experiența in domeniul energiei, avand in schimb o formare in drept și fiind absolvent al Universitații București.…

- Guvernul va acorda un ajutor de stat de 70 de milioane de lei Complexului Energetic „Valea Jiului” pentru punerea in siguranța a extracției de huila din cadrul exploatarilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan. Guvernul acorda cei 70.502.000 lei pentru activitatea de punere in siguranța a extracției…

- Adrian Porumboiu crede ca Guvernul nu va putea imbunatati colectarea taxelor la bugetul de stat in conditiile in care mentine in teritoriu sefi ai ANAF cu o vechime de 20 sau 25 de ani, care „s-au obisnuit cu toate relele de pe lume”. ”La colectare, (guvernantii – n.r.) n-au avut acel dram de initiativa…