35 milioane de euro pentru pista Aeroportului S-a semnat contractul pentru modernizarea, cu fonduri europene, a pistei de la Aeroportul Internațional Bacau. La 4 ani de la inceperea lucrarilor de modernizare a noului terminal de pasageri și la 2 ani de la punerea in funcțiune a acestuia, astazi s-a semnat contractul pentru execuția lucrarilor de modernizare a pistei de la Aeroportul Internațional […] Articolul 35 milioane de euro pentru pista Aeroportului apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Bacau, europarlamentarul Dragos Benea, a scris pe pagina lui de facebook ca proiectul este finantat 85% din fonduri europene, 13% de la bugetul de stat si 2% de la Consiliul Judetean Bacau. "La 4 ani de la inceperea lucrarilor de modernizare a noului terminal de pasageri si…

- La 4 ani de la inceperea lucrarilor de modernizare a noului terminal de pasageri și la 2 ani de la punerea in funcțiune a acestuia, vineri s-a semnat contractul pentru execuția lucrarilor de modernizare a pistei de la Aeroportul Internațional... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pe 8 noiembrie este marcata Ziua internaționala a radiologiei, dedicata imagisticii cardiace care are un rol important in depistarea, diagnosticarea și controlul bolilor cardiace. Ziua a fost marcata pentru prima data in 2012 și este continuatoarea Zilei europene a radiologiei, sarbatorita pe 11 februarie,…

- Consilierii locali bacauani au aprobat, joi, imparțirea celor 29,15 milioane de lei dați de Guvernul Romaniei la ultima rectificare de buget. Banii au venit strict pentru cheltuielile necesare funcționarii Primariei, nu și pentru investiții iar propunerea primarului Cosmin Necula a fost sa se aloce…

- Inventarierea a inceput in luna august, in Cimitirul Sarata 1, care se intinde pe o suprafața de peste 9 ha. Pana in prezent a fost centralizata situația a peste doua treimi din totalul locurilor de veci. Urmatoarea activitate de inventariere a locurilor de veci se va desfașura in Cimitirul Central…

- Miercuri, 25 septembrie, in sala de ședințe a Prefecturii Bacau a fost semnat contractul de furnizare pentru cel de-al doilea accelerator medical al secției Radioterapie din cadrul Spitalului Județean de Urgența (SDJU) Bacau. La eveniment au fost prezenți Valentin Ivancea, prefectul județului, Sorin…

- Miercuri, 25 septembrie, in sala de ședințe a Prefecturii Bacau a fost semnat contractul de furnizare pentru cel de-al doilea accelerator medical al secției Radioterapie din cadrul Spitalului Județean de Urgența (SDJU) Bacau. La eveniment au fost prezenți Valentin Ivancea, prefectul județului, Sorin…

- Primarul general, Gabriela Firea, a semnat contractul pentru obiectivul de investitii ”Penetratie Prelungirea Ghencea - Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea”, valoarea investitiei fiind de 122 de milioane de euro. Lucrarile vor incepe de luni, 9 septembrie, durata acestora fiind de 24 de luni.