Dintre cele 35, 33 se afla in scenariul rosu din cauza incidentei de imbolnavire cu Covid-19 din localitate, o scoala a luat aceasta decizie din cauza, conform reprezentantilor ISJ Iasi, „elementelor de organizare specifice", iar o scoala din cauza numarului mare de imbolnavire in randul elevilor si profesorilor. In cursul zilei de ieri, trei unitati scolare au solicitat suspendarea cursurilor la nivelul a 9 clase, fiind diagnosticati pozitiv doi e (...)