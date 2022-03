Stiri pe aceeasi tema

- Trei universitati din Iasi se afla in primele 30 de institutii de invatamant superior din tara in cadrul unui metaranking realizat de catre Ministerului Educatiei pentru anul 2021. Metarankingul a fost publicat la inceputul acestei luni, iar trei universitati din Iasi se afla pe locurile 5,10 si 11.…

- Studentii de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi vor protesta astazi, 18 martie, de la ora 12.00, in fata Corpului A al institutiei de invatamant superior impotriva deciziei abrupte a Ministerului Educatiei de a reincepe cursurile si seminariile in format „fata in fata". Studentii sunt…

- Cercetatori de la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) impreuna cu omologi de la cinci universitați și institute de cercetare din țari central-europene și mediteraneene colaboreaza in cadrul unui proiect centrat pe efectele schimbarilor climatice asupra agriculturii.…

- Reprezentantii Facultatii de Matematica de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) au anuntat stingerea din viata a unuia dintre cei mai reputati profesori si matematicieni pe care i-a avut vreodata cea mai veche universitate din Romania: acad. Radu Miron. Acesta s-a stins din viata la…

- Anuntul lui Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei, privind reluarea cursurilor in format fizic produce haos in randul studentilor din Iasi. Incetarea starii de alerta inseamna, in educatie, "revenirea totala la starea de dinainte de Legea 55" si "intoarcerea stricta la prevederile Legii educatiei nr 1/2011",…

- La multe din facultati, acestea vor incepe online. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" va ramane singura institutie de invatamant superior din Iasi care incepe cursurile in semestrul al doilea preponderent online. Decizia ramane plasata in continuare in sarcina conducerii fiecarei facultati si, cu cateva…

- Media de la Bacalaureat a fost eliminata din concursul de admitere la facultațile Universitații de Medicina și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași, anunța instituția de invațamant superior. Din acest an, admiterea la Medicina și Farmacie, in Iași, se va realiza doar prin examen: test grila cu subiecte…

- 100 de animale de companie au avut nevoie de ajutor de urgenta in perioada sarbatorilor de iarna si au gasit la cadrele medicale de la Spitalul Veterinar din cadrul Universitatii de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" din Iasi (USV). Spitalul a fost deschis non-stop, garzile fiind asigurate de…