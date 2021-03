Stiri pe aceeasi tema

- Se implinesc 44 de ani de la cel mai mare dezatru natural care a zguduit tara noastra: cutremurul din 1977. Seismul, cu magnitudinea de 7,4, s-a produs la ora 21:22 si a durat doar 55 de secunde, insa, in mai putin de un minut, au murit 1600 de oameni.

- Doi oameni au murit și alți 30 au fost raniți, intr-un accident in lant, produs pe o autostrada din nord-vestul Italiei. Cel putin 20 de masini au fost implicate in carambol, dupa ce o mașina a derapat din cauza vitezei excesive si a poleiului de pe carosabil.

- Cel putin zece persoane si-au pierdut viata si alte 25 au fost ranite intr-un accident rutier, pe un drum intre Havana si provincia vecina Mayabeque, au anuntat sambata autoritatile cubaneze, citate de EFE si AFP, potrivit Agerpres. Accidentul s-a produs sambata dimineata in apropierea localitatii…

- 27 de oameni au murit și peste 70 au fost raniți in urma unor atacuri sinucigașe care au avut loc in Bagdad. Din primele declarații facute de Ministrul de Interne, primul sinucigaș a cerut ajutor in strada spunand ca e bolanv, pentru a strange cat mai mulți oameni in jur. Zeci de persoane din piața…

- Cel puțin 13 persoane au murit, iar alte aproximativ 30 au fost grav ranite, joi, in centrul Bagdadului, intr-un dubli atentat sinucigaș, conform Guvernului din aceasta țara. Potrivit sursei citate, explozia a avut loc in Piața Taiarane, una dintre cele mai aglomerate piețe din aceasta țara. Conform…

- Cel putin trei persoane au murit, dupa ce o explozie puternica s-a produs in centrul Madridului. Mai multe persoane au postat poze pe retelele de socializare cu dezastrul de la fata locului. UPDATE 18:27 Bilantul mortilor a ajuns la trei persoane, informeaza El Pais. Despre victime se stie doar ca una…

- Un cutremur devastator a avut loc in Indonezia, provocand moartea a nu mai puțin de 34 de parsoane pana la acest moment, dar și ranirea a peste 600 de oameni. Mai multe cladiri au fost distruse, in urma seismului de 6,2 grade pe Richter.

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata, intr-o secție de terapie intensiva dintr-un spital din Cairo, Egipt, unde erau tratați pacienți infectați cu SARS-CoV-12. Șapte persoane au murit și mai multe au fost ...