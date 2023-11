341 de consumatori din comuna harghiteană Mărtiniș au rămas fără energie electrică ISU Harghita transmite ca in urma informarii de la furnizorul de energie electrica 5 Puncte de Transformare din comuna Martiniș au ramas fara energie electrica din cauza vantului puternic. Echipajele distribuitorului de energie electrica acționeaza in teren pentru remedierea defecțiunilor. Va reamintim ca ninge abundent pe mai multe sectoare de drum național din nordul județului [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

