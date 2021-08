Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Timp de trei ore, 30 de pompieri s-au luptat cu flacarile la Maldaeni august 5, 2021 14:03 Miercuri, 4 august, 30 de pompieri militari roșioreni s-au luptat cu flacarile timp de aproximativ trei ore, in localitatea Maldaeni, la aproape 40°C. In cele din urma, aceștia au stins incendiul…

- Social Locuințe distruse de foc in Necșești și in Turnu Magurele august 3, 2021 13:19 Din aruncarea unei țigari nestinse corespunzator, in vegetația uscata din apropierea unei gospodarii, a rezultat un incendiu, care a afectat doua locuințe, transmit reprezentanții Inspectoratului pentru Situații…

- Eveniment Șapte voluntari ai programului “Salvator din pasiune” pot participa deja la misiuni alaturi de pompierii profesioniști august 3, 2021 09:52 Șapte dintre voluntarii teleormaneni au parcurs un nou stagiu de perfecționare in cadrul programului de voluntariat “Salvator din pasiune” al Inspectoratului…

- Eveniment Șase victime cu multiple traumatisme, in urma prabușirii unui pod la Orbeasca de Sus iulie 29, 2021 08:32 UPDATE – Șase victime au ajuns la spital in urma acestui eveniment. Este vorba de barbați cu varste cuprinse intre 30 și 40 de ani, care au suferit multiple traumatisme. Aceștia…

- Eveniment Patru victime in urma prabușirii unui pod la Orbeasca de Sus iulie 29, 2021 08:32 Un pod, ce trece peste raul Vedea in localitatea Orbeasca de Sus, a cazut, transmit reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Teleorman. La fața locului, se deplaseaza patru echipaje…

- Eveniment Pompierii din cadrul ISU Teleorman au donat sange pentru a-și ajuta colegul ranit iulie 23, 2021 09:34 Joi, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Teleorman s-au mobilizat și au mers la Centrul de Transfuzie Sanguina Teleorman pentru a dona sange pentru colegul…

