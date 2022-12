33 de persoane au murit în accidente rutiere pe drumurile din Teleorman 38 de accidente rutiere soldate cu victime omenești au avut loc in Teleorman in primele 10 luni ale anului. In evenimentele de circulație care au avut loc pe drumurile din Teleorman au murit 33 de persoane, 13 au fost ranite grav și 21 ranite ușor. Cauzele acestor evenimente sunt, de obicei, viteza excesiva, consumul de bauturi alcoolice la volan, dar și pietonii care traverseaza neregulamentar, urmați de bicicliști și depașirile neregulamentare. In primele 10 luni ale anului in curs, polițiștii au aplicat peste 28.000 de sancțiuni, au reținut 3.573 de permise de conducere și 2.085 de certificate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

