- Pentru politistii maramureseni, perioada 11 – 17 noiembrie a fost o saptamana cu o multime de interventii si activitati, toate desfasurate pentru siguranta cetatenilor. Activitatile pe drumurile publice, in piete si targuri, la sediile unor societati comerciale, in cadrul celor 39 de actiuni organizate,…

- In perioada 01 – 03 noiembrie a.c., polițiștii sibieni au constatat 9 infracțiuni la regimul rutier, au reținut 39 de permise de conducere, dintre care 14 pentru conducere sub influența alcoolului, au retras 19 certificate de inmatriculare și au aplicat 415 amenzi in valoare de 124.000 de lei. Read…

- 16 permise de conducere au fost reținute ieri, in doar 2 ore, de catre polițiștii Serviciului Rutier, pentru depașirea limitei legale de viteza. Au fost aplicate 280 de sancțiuni contravenționale, in valoare de peste 125.000 de lei, pentru nerespectarea regulilor de circulație pe drumurile publice.…

- Politistii au intervenit miercuri la peste 2.500 de evenimente, au constatat peste 800 de infractiuni si au aplicat peste 9.000 de contraventii, in cadrul actiunilor desfasurate pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. La data de 23 octombrie a.c., politistii…

- La sfarșitul saptamanii trecute, politistii din judetul Alba au aplicat aproape 400 de amenzi si au retinut 19 permise de conducere in cadrul unei actiuni de crestere a sigurantei rutiere. Potrivit IPJ Alba, in perioada 12 – 13 octombrie 2019, politistii rutieri din judetul Alba, sprijiniti de politistii…

- In perioada 04-06 octombrie a.c., politistii rutieri au desfasurat activitati in scopul prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente, reducerii riscului rutier pe drumurile nationale, drumurile judetene si in localitati, precum si in vederea combaterii conducerii autovehiculelor…

- Ieri, peste 9.000 de politistii au intervenit la peste 2.700 de evenimente, iar pe langa sanctiunile contraventionale aplicate, a caror valoare depaseste 2.500.000 de lei, au constatat 900 de infractiuni. Politistii angrenati in misiunile desfasurate pe parcursul zilei de ieri au participat la 251 actiuni…

- In intervalul 31 august-1 septembrie, polițiștii suceveni au constatat 6 infracțiuni și au aplicat 116 amenzi, in cuantum de 21.750 de lei, intr-o acțiune pentru depistarea șoferilor bauți. De asemenea, polițiștii au reținut 19 permise de conducere. 350 de șoferi au fost verificați cu aparatul etilotest.