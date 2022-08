32 de conducători auto au fost sancționați de polițiștii din Sebeș pentru depăşirea regimului legal de viteză, pe DN 67C Ieri, 18 august 2022, in intervalul orar 07.00 – 13.30, polițiștii Biroului Rutier Sebeș au organizat, pe DN 67C, o acțiune pentru prevenirea accidentelor datorate vitezei excesive sau neadaptate la conditiile de drum. Cu ocazia acestei acțiuni, politistii au depistat 32 de conducatori auto care au depasit regimul legal de viteza. Alti 11 conducatori auto […] The post 32 de conducatori auto au fost sancționați de polițiștii din Sebeș pentru depasirea regimului legal de viteza, pe DN 67C first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes . Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de șoferi amendați pe DN 67C – Transalpina. Acțiune a Poliției Rutiere Sebeș, pentru prevenirea accidentelor Zeci de șoferi au fost amendați joi, majoritatea pentru viteza, pe DN 67C – Transalpina. Politistii au acționat pentru prevenirea accidentelor cauzate de viteza excesiva sau neadaptata la…

- In cadrul acțiunii desfașurate, polițiștii rutieri au acționat in perioada 8 – 14 august 2022, cu echipamentele de supraveghere a traficului rutier și masurarea vitezei de deplasare a autovehiculelor din dotarea Poliției Romane.In cadrul acțiunii, au fost controlate 37.979 de autovehicule și aplicate…

- Politistii buzoieni au aplicat 555 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea regimului legal de viteza in cadrul actiunii pentru prevenirea nerespectarii regimului legal de viteza ce s-a inscris in calendarul activitaților ROADPOL.

- In perioada 8 – 14 august, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au actionat pentru depistarea si sanctionarea abaterilor rutiere, in special a celor privind nerespectarea regimului legal de viteza. In cadrul actiunilor, au fost aplicate 555 de sanctiuni contraventionale…

- CARAȘ-SEVERIN – Chiar daca statisticile Poliției județului incrimineaza viteza excesiva drept principala cauza a accidentelor grave, apasatul pedalei de accelerație pare sa devina o pasiune pentru tot mai mulți dintre conducatorii auto! Rezultatul impresionant a fost inregistrat in cadrul unei acțiuni…

- Politistii rutieri galateni au aplicat in numai o saptamana amenzi de peste 1.670.000 de lei in cadrul unei actiuni pentru prevenirea si combaterea accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea regimului legal de viteza, informeaza, marti, Inspectoratul Judetean de Politie Galati. Potrivit sursei citate,…

- Politia rutiera din Iasi a "ridicat" peste 60 de permise de conducere in urma unor razii desfasurate timp de o saptamana, pe drumurile din Iasi. Politistii au oprit pe dreapta sute de autovehicule. "In perioada 8 - 14 august, in conformitate cu Programul Operatiunilor Europene 2022 al Organizatiei Politiilor…

- Polițiștii campineni au depistat un conducator auto care circula pe strada Calea Doftanei, cu o viteza de 140 km/h, depașind astfel regimul legal de viteza cu 90 km/h peste limita legal admisa (50 km/h) .