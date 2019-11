Stiri pe aceeasi tema

- Peste 31.000 de oameni au fost amendați in acest an pentru apeluri false la 112, susține Florin Roman, liderul deputaților PNL. Acesta propune dublarea amenzilor.De la inceputul anului 2019, au fost date peste 31.200 de sancțiuni contravenționale ca urmare a apelurilor false/abuzive prin 112,…

- Deputatul PMP Marius Pașcan a depus, la Senat, un proiect care majoreaza pragul minim al amenzilor de la 750 lei la 2.500 lei pentru propietari sau autoritațile care nu iau masuri in combaterea ambroziei. Daca propietarul nu intra in legalitate in șapte zile, atunci este sanționat cu 500 lei pe zi,…

- Cartelele preplatite nu se vor mai putea vinde decat cu buletinul de la 1 ianuarie 2020, datele personale ale utilizatorilor de telefonie vor fi stocate 5 ani de STS, iar amenzile pentru alertarea falsa au crescut de 5 ori, pana la 5.000 de lei, si vor putea fi aplicate chiar de luna viitoare., se arata…

- Serviciile de urgența din Buzau se confrunta cu un val de apeluri false la 112, iar cetațenii inventau tot feelul de situații fictive pentru a cere ajutorul polițiștilor.Un tanar buzoian, de 21 de ani, a sunat la 112 si sesizat ca sotia sa, in varsta de 19 ani, a fost rapita de pe strada, din dreptul…

- Dispeceratul Politiei Buzau se confrunta cu foarte multe apeluri false, in care se reclama nefondat rapirea unor persoane, lipsirea de libertate sau sechestrarea. Dupa un astfel de telefon, IPJ Buzau a mobilizat 60 de politisti cu 30 de autovehicule, timp de cateva ore.