Stiri pe aceeasi tema

- FOTO ȘTIREA TA| In lipsa containerelor adecvate, albaiulienii iși arunca mobilierul vechi pe unde apuca! In lipsa containerelor adecvate, albaiulienii iși arunca mobilierul vechi pe unde apuca! Mai multe persoane dintr-un cartier rezidențial din Alba Iulia au fost surprinse in timp ce aruncau mobilier…

- Zece manuscrise de la curtea imparatului Carol cel Mare au fost incluse joi, 18 mai, pe lista ”Memoria Lumii” a UNESCO. Printre acestea este și celebrul manuscris Codex Aureus aflat la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, scris cu litere de aur. ”Prețioasele manuscrise iluminate au o vechime de aproximativ…

- Codex Aureus, manuscrisul medieval scris cu litere de aur și aflat la Alba Iulia, inclus pe lista UNESCO Codex Aureus, manuscrisul medieval scris cu litere de aur și aflat la Alba Iulia, inclus pe lista UNESCO Celebrul manuscris Codex Aureus aflat la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia și scris cu…

- Codex Aureus, cel mai cunoscut si important manuscris medieval occidental anluminat aflat intr-o colectie din Romania, la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, a intrat pe Lista UNESCO, a anuntat, joi seara, Biblioteca Nationala a Romaniei.

- Codex Aureus, cel mai cunoscut si important manuscris medieval occidental anluminat aflat intr-o colectie din Romania, la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, a intrat pe Lista UNESCO, a anuntat, joi seara, Biblioteca Nationala a Romaniei."Suntem foarte bucurosi sa va spunem ca astazi, 18 mai,…

- VIDEO: Peste 90 de mașini de epoca, la Retro Parada Primaverii din Alba Iulia. Vedeta, un Citroen B2 vechi de 100 de ani Albaiulienii și turiștii prezenți sambata, 13 mai, in Cetatea Alba Carolina, vor avea ocazia sa vada automobile de colecție, valoroase, la Retro Parada Primaverii. Pasionații de…

- Minivacanța de 1 mai 2023, la Alba Iulia: Gratarele din zona Panoramic, pregatite pentru mici, iar Parcul Dendrologic are porțile deschise Minivacanța de 1 mai 2023, la Alba Iulia: Gratarele din zona Panoramic, pregatite pentru mici, iar Parcul Dendrologic are porțile deschise Albaiulienii sunt invitați…

- Operatorul de transport public a preluat, astazi, cele 12 autobuze electrice aflate in proprietatea primariei.Chiar daca predarea acestora a fost facuta mai tarziu decat ne-am fi dorit, atat noi cat și albaiulienii care folosesc transportul in comun, ma bucur ca operatorul a reușit sa instaleze stațiile…