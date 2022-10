Romania ajuta Republica Moldova intr-un moment de grea incercare pentru noi. Vom putea cumpara energie electrica din Romania la un preț de 450 RON/MWh (aproximativ 90 EUR/MWh) datorita modificarilor in legislație facute astazi de Guvernul Romaniei in urma discuțiilor cu Guvernul Republicii Moldova. Energia electrica va avea un preț mai mic decat prețurile de pe piața și va asigura necesarul de 30% pe care nu-l mai putem primi din Ucraina, incepand cu data de 14 octombrie. Acest lucru este posibil, deoarece am reușit sincronizarea sistemului nostru cu sistemul electroenergetic european inca in…