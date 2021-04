Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni – ITPF Timisoara au intervenit noaptea trecuta in sprijinul a doi tineri cetateni afgani, aflati in pericol in apele raului Timis, la frontiera cu Serbia, incercand sa intre ilegal in tara. Imediat, a fost anuntat un echipaj…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia au depistat, in urma unei actiuni pe linia combaterii migratiei ilegale, patru cetateni din Bangladesh care au trecut ilegal frontiera din Serbia in Romania. In data de 01.03.2021, politistii de frontiera din cadrul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Portile de Fier II – judetul Mehedinti au depistat in zona de competenta optsprezece cetateni din Siria, Afganistan, Irak si Somalia care au traversat fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni pentru a intra ilegal in Romania din…

- Politistii de frontiera din judetul Mehedinti au prins 18 cetateni din Siria, Afganistan, Irak si Somalia care au traversat Dunarea, cu ajutorul unei ambarcatiuni, pentru a intra ilegal in Romania din Serbia. Persoanele in cauza au fost conduse la sediul sectorului pentru verificari, unde li s-a facut…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Portile de Fier II au depistat in zona de competenta 18 cetateni afro-astiatici, care au traversat Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni, pentru a intra ilegal in Romania din Serbia. Migrantii din Siria, Afganistan, Irak si Somalia au declarat,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Deta au depistat, in urma unei actiuni pe linia combaterii migratiei ilegale, un cetatean roman care incerca sa sprijine sase barbați din Afganistan si Siria in incercarea de a trece ilegal frontiera. Luni, in jurul orei 22.00, politistii…

- In cursul noptii de luni spre marti, lucratorii Sectorului Politiei de Frontiera Sarasau, județul Maramureș, au folosit armanentul din dotare pentru a reține un grup de contrabandiști de țigari, in zona Barajului Firiza din Muntii Gutai. In urma operațiunii, un barbat a fost ranit, relateaza Agerpres.…