- Un barbat a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Calarași dupa ce a furat o mașina de Poliție și a mers cu ea 300 de metri, in timpul unei intervenții a oamenilor legii, transmite CalarașiPress.ro. Aventura barbatului s-a intamplat noaptea trecuta, in comuna Lehliu, acolo unde a mers la o…

- Diferitele domenii de activitate necesita echipamente care sa faca fata nevoilor personalului. Este de la sine inteles ca acestea trebuie sa fie comode, flexibile si sa permita mobilitatea persoanei care le poarta. Totodata acestea trebuie sa asigure si un grad mare de protectie, ca sa si indeplineasca…

- Denisa Filcea le-a dezvaluit oamenilor din mediul online ce studii are, asta dupa ce a fost intrebata de urmaritorii din mediul online. Soția lui Flick a raspuns la una dintre cele mai mari curiozitați ale oamenilor, avand in vedere ca a atras din ce in ce mai mulți fani de cand a devenit celebra.

- Statele membre ale UE sunt „puternic incurajate” sa impuna tuturor calatorilor din China sa prezinte inainte de plecare un test negativ la COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore mai devreme, potrivit unui acord la care statele membre au ajuns miercuri. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a criticat…

- ADVERTORIAL. Cartile poarta cititorii in locuri pe care altfel nu le-ar fi cunoscut, informeaza si sunt prietene de nadejde, putand sa asigure petrecerea timpului intr-un mod cat se poate de placut. De-a lungul timpului, cititori din intreaga lume au facut o adevarata pasiune pentru anumite carti, ceea…

- USR cere Guvernului ca majorarea salariului minim, pe care coalitia PSD-PNL o promite incepand cu 1 ianuarie 2023, sa nu fie impozitata, astfel incat sa fie o crestere reala de venituri in buzunarele oamenilor si nu in cele ale statului. Potrivit USR, Executivul are tot interesul sa tot creasca salariul…

- Biletele de tren pot fi cumparate ONLINE: CFR Calatori a implementat sistemul xSell-mobil Incepand de marți, 15 noiembrie 2022, CFR Calatori a implementat sistemul xSell-mobile la nivelul intregului personal de tren. Acest fapt permite emiterea legitimațiilor de calatorie, rezervarea automata a locurilor,…

