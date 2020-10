3 milioane de de persoane au fost testate pentru Covid în doar două zile în oraşul chinez Qingdao Trei milioane de probe au fost prelevate in doar doua zile de la locuitori ai orasului Quingdao, o metropola din estul Chinei, care a organizat o campanie rapida de testare in masa a celor 9 milioane de rezidenti ai sai dupa descoperirea unui mini-focar de coronavirus, au anuntat marti autoritatile locale, citate de AFP, potrivit Agerpres. In acest oras portuar, in care este fabricata berea Tsingtao, cozi impresionante de persoane care doreau sa se testeze s-au format pe strazi. Primaria locala nu vrea sa-si asume niciun risc dupa ce trei cazuri pozitive au fost descoperite weekendul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Epidemiologii au identificat, vineri, un focar de COVID-19 la Curtea de Apel Craiova. Cinci persoane au fost testate pozitiv in ultimele 24 de ore.Potrivit raportului epidemiologic transmis vineri, la Curtea de Apel Craiova au fost inregistrate cinci cazuri de COVID-19, potrivit mediafax.ro.…

- Numarul de cazuri noi de Covid-19 raportate de județul Suceava a fost, sambata, de 33. Distinct de cazurile noi confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 27 de persoane din județul Suceava au fost reconfirmate pozitiv, din totalul celor 633 reconfirmate la nivel național, ...

- Bilanțul total al pandemiei de coronavirus a ajuns duminica la 28.943.528, din care 924.575 sunt oameni care și-au pierdut viața și 20.811.312 sunt pacienți vindecați, potrivit ultimelor date publicate pe platforma worldometers.info. Autoritațile sanitare din Franța au raportat sambata 10.561 de cazuri…

- Județul Suceava are 39 de cazuri noi de Covid, din cele 410 persoane testate in ultimele 24 de ore. Distinct de cazurile noi confirmate, alți 14 suceveni au avut rezultat pozitiv la retestare. Numarul total de persoane testate pana in prezent in județ este de 45.036.In spitalele din Suceava și ...

- O parte din pacienții externați manifesta simptome post-internare, fiind deja in condiții de ambulatoriu, in situația in care pacientul manifesta simptome post COVID-19 dupa externare, acesta iși poate continua tratamentul de recuperare la domiciliu, fiind supravegheat de medicul de

- Criza sanitara provocata de Covid-19 ar putea arunca in saracie extrema pana la 100 de milioane de persoane, un numar mai mare decat se estima anterior, a avertizat joi presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, intr-un interviu acordat AFP. Anterior, institutia financiara internationala estima ca…

- Un numar de 12 persoane diagnosticate cu COVID-19 au fost internate in spital, in ultimele 24 de ore, iar alte 14 declarate vindecate au fost externate, a informat, miercuri, Prefectura Suceava.Din totalul celor 480 de pacienti internati in Spitalul Judetean de Urgenta, 108 pacienti sunt diagnosticati…

- In urma testarilor COVID-19, in perioada 14.07.2020-16.07.2020 au fost depistate pozitiv pentru infecția cu SARS-Cov-2, un numar de 7 persoane... The post Sapte persoane din zona Fagetului, testate pozitiv la COVID-19, nu au legatura epidemiologica intre ele appeared first on Renasterea banateana .