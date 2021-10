3 metode naturale simple și eficiente împotriva constipației Constipația este una dintre cele mai des intalnite afecțiuni in momentul actual și are la baza alimentația supraincarcata, orele de masa nepotrivite, lipsa hidratarii și sedentarismul. Afla care sunt cauzele și simptomele constipație, dar și cum poți scapa de aceasta cu ajutorul alimentației și al remediilor naturale. Citeste articolul mai departe pe viataverdeviu.ro…

Sursa articol si foto: viataverdeviu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarea cuprinde 10 capitole ce cuprind 144 de pagini, care pornesc de la intelegerea timiditatii si evolueaza pas cu pas catre depasirea acesteia. Autorul propune exercitii utile in fiecare etapa a luptei cu timiditatea. Cum sa invingem timiditatea, anxietatea sociala si teama de a vorbi in publicDin…

- Comisia a stabilit recent un portofoliu de 10 mijloace terapeutice potențial eficace impotriva COVID-19. Lista este stabilita pe baza unor avize științifice independente și cuprinde in principal mijloacele terapeutice potențial eficace impotriva COVID-19 care au șanse mari sa fie autorizate.…

- Majoritatea celor 27 de state membre ale Uniunii Europene s-au pronuntat joi in favoarea recunoasterii rolului jucat de gazele naturale si energia nucleara in lupta impotriva schimbarilor climatice, ceea ce ar urma sa faciliteze finantarea lor, au declarat mai multe surse diplomatice, transmite Noi.md…

- Duminica, Rapid iși da examenul de maturitate impotriva campioanei ultimelor 4 ediții și actualul lider al campionatului, CFR Cluj. Asta in condițiile in care galeria giuleșteana va lipsi pentru prima data in acest sezon. Rapid - CFR Cluj se joaca duminica, de la ora 20:30. Meciul e liveTEXT, video…

- Constipația este una dintre cele mai des intalnite afecțiuni in momentul actual și are la baza alimentația supraincarcata, orele de masa nepotrivite, lipsa hidratarii și sedentarismul. Afla care sunt cauzele și simptomele constipație, dar și cum poți scapa de aceasta cu ajutorul alimentației și a remediilor…

- „Asigurarea obligatorie împotriva dezastrelor naturale este o polița gestionata de PAID, fiind doar distribuita de alte entitați. Din acest motiv, PAD ramâne valabila pâna la data expirarii, indiferent de ceea ce se întâmpla cu distribuitorul poliței. PAID are stabilitate…

- Epilarea este un proces care uneori pare a fi o mare bataie de cap, insa, daca folosești produse profesionale, vei scapa de aceasta grija pentru o perioada de timp. Mai mult decat atat, procesul...

- Cat de eficiente sunt vaccinurile anti-COVID prezente in Republica Moldova impotriva noilor tulpini ale coronavirusului. Raspunsul la aceasta intrebare a oferit de Victor Cojocaru in Studioul Sputnik Moldova.