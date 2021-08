3 idei de amenajare pentru balcon Balconul este un spatiu extraordinar, care din pacate, de cele mai multe ori este aglomerat cu lucrurile mai putin folosite. Cu puțina organizare si cateva corpuri de mobilier minimaliste aceasta incapere poate fi transformata intr-o oaza de relaxare sau intr-un zona de servire a mesei cu personalitate. Iata trei solutii geniale de amenajare a unui balcon. Balcon cozy minimalist Trebuie sa recunoastem, ca aceste spatii nu sunt cele mai generoase, insa nu inseamna ca nu pot fi transformate intr-un spatiu de refugiu primitor. O bancheta minimalista, o masuta pentru cafea si cateva perne decorative… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou spațiu de joaca a fost amenajat in municipiu, fiind construit cu fonduri europene. Zilele trecute a avut loc recepția lucrarilor la obiectivul de investiții “Amenajare spațiu verde pe imobile abandonate sau degradate din municipiul Zalau – etapa I”

- Astazi, 15 iulie 2021, a avut loc recepția lucrarilor la obiectivul de investiții “Amenajare spațiu verde pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalau – etapa I”, situat pe strada Lacului. Pentru a transforma aceasta zona degradata și pentru a-i oferi utilitate, au fost executate urmatoarele…

- Știm cu toții cat de importanta este valorificarea fiecarui spațiu din caminul nostru, astfel incat sa rezervam un colț pentru munca de acasa, pentru diverse activitați, pasiuni, dar și pentru relaxare. Daca știm cum sa imbinam culori, elemente de decor și cateva plante, reușim sa facem o transformare…

- La prima vedere, balconul nu pare a fi cea mai importanta zona a casei, dar dupa ce termini de amenajat restul camerelor, iți dai seama ca balconul poate deveni un spațiu de relaxare minunat. Ai nevoie de imaginație și de cateva idei de la care sa pleci. Trebuie sa știi ca orice balcon poate fi o oaza…

- Peste 85.000 de oameni au semnat o petiție, pe platforma Change.org , in care cer ca miliardarul Jeff Bezos, care in iunie va calatori in spatiu, sa nu se mai intoarca pe Pamant, scrie Digi24 . „Nu-i permiteti lui Jeff Bezos sa revina pe Pamant” – este titlul petitiei initiate cu doua saptamani in…

- Roverul chinezesc Zhurong, care a aterizat pe planeta Marte la jumatatea lunii mai, a fost fotografiat din spațiu de naveta Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), trimisa de NASA, care din 2006 orbiteaza in jurul Planetei Roșii. Din cadrele surprinse de MRO, se vad detalii ale asolizarii roverului.

- Peste 100 calamari și 5.000 de animale microscopice urmeaza sa fie trimise spre Stația Spațiala Internaționala (ISS). Impreuna cu alte echipamente pentru experimente, se vor indrepta catre ISS cu racheta Falcon 9 a SpaceX, relateaza BBC, citat de digi24.ro.

- Godot Cafe Teatru isi schimba numele in Teatrul Godot si isi reia activitatea, pe 4 iunie, in cadrul Palatului Bragadiru din Bucuresti, informeaza un comunicat al institutiei teatrale transmis AGERPRES. Noul spatiu in care Teatrul Godot se redeschide, la Palatul Bragadiru, va include o sala de teatru…