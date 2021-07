3 greseli pe care TREBUIE sa le eviti daca activezi in domeniul HoReCa De-a lungul ultimului an, a devenit din ce in ce mai evident ca a tine in viata o afacere, mai ales una din domeniul ospitalitatii, nu este o sarcina deloc usoara. Contextul pandemic a fortat multi jucatori de piata sa puna punct afacerilor in care au investit economiile de o viata si, mai important, energia si tot timpul pretios pe care ar fi putut sa il petreaca alaturi de cei dragi. Daca si tu activezi in acest domeniul atat de incercat de greutatile ultimului an sau iti doresti sa incepi o asemenea afacere, este necesar sa ai in vedere cateva aspecte esentiale. Iata care sunt cele mai comune… Citeste articolul mai departe pe stiritimis.ro…

Sursa articol si foto: stiritimis.ro

