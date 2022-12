Stiri pe aceeasi tema

- Este bine știut faptul ca umiditatea care se formeaza in casa, mai ales in bucatarie și in baie, de la gatit sau de la duș, este unul dintre principalii factori care duc la apariția mucegaiului. De asemenea, pentru ca este iarna, incalzirea insuficienta a incaperii este și ea responsabila de dezvoltarea…

- Daca vrei sa treci cu bine peste mesele de Craciun și Revelion fara grija kilogramelor in plus, trebuie sa incerci rețeta de maioneza dietetica fara ulei explicata in randurile de mai jos. Aceasta varianta ce are mai puține calorii, dar este la fel de gustoasa, e perfecta pentru salata de boeuf de sarbatori.…

- Obiceiul de a lasa ușa descuiata la accesul in locuința il mai are inca multa lume. Este motivul pentru care o femeie și-a facut obiceiul de a intra neinvitata și de a nu pleca cu mana goala. Infractoarea este pregatita și in cazul in care ușile sunt incuiate. Polițiștii din Gherla au fost sesizați…

- Specialisii din industria alimentara i-au avertizat pe consumatorii romani ca si mancarea poate fi FALSA. Ei au tras un semnal de alarma privind aromele false in ceea ce privește fabricarea produselor alimentare. Asociația Clusterului de Bioeconomie Suceava – Botoșani amenajeaza un laborator pentru…

- RESITA – In cadrul unei intalniri cu autoritatile de mediu, prefectul Ioan Dragomir a ridicat problema poluarii cu praf, zgomot și alte surse de disconfort, generata de lucrarile aflate in derulare in municipiul Reșița in cadrul proiectului „Modernizarea transportului public electric și amenajarea infrastructurii…

- Tinerii aflați in grija statului, care au implinit 18 ani, dar merg la scoala sau muncesc, vor primi 2.500 de lei, pana la varsta de 26 de ani, a anunțat, luni, ministrul Familiei, Gabriela Firea. ”Vin cu vesti bune pentru copii aflati in grija statului si familiile care au in plasament copii. Tinerii…

- Ana Beatrice (www.b1tv.ro) Peste 2 milioane de romani beneficiaza de vouchere sociale in valoare de 250 lei in cadrul programului guvernamental „Sprijin pentru Romania”. Tichetele sunt destinate persoanelor nevoiase pentru a achizitiona produse alimentare și mese calde. Se pare ca mai multi romani care…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj Patriarhului Daniel, cu ocazia implinirii a 15 ani de cand a fost instalat in funcție. „In toata aceasta perioada de slujire patriarhala, ati contribuit decisiv la transformarea Bisericii Ortodoxe Romane intr-o institutie dinamica, deplin angajata in viata…