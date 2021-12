Stiri pe aceeasi tema

- 3 Decembrie – ziua ingerilor de pe pamant Ziua Internaționala a Persoanelor cu Dizabilitați reprezinta un prilej prin care ne exprimam solidaritatea și respectul pentru persoanele cu handicap. In pofida

- Premiera in Romania cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilitați. La Brașov s-a realizat prima harta tactila facuta pe imprimante 3D, care ii ajuta pe nevazatori sa se orienteze mai bine in centrul orașului. Astazi, de Ziua Internaționala a Persoanelor cu Dizabilitați, la Brașov, se…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilitați, Gabriela Firea ii cere lui Nicușor Dan sa renunțe la decizia de a reduce la jumatate stimulentul pentru adulții cu dizabilitați din București. Senatoarea PSD acuza o decizie ilegala, care lasa fara posibilitați 50.000 de persoane din Capitala.…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, participa, vineri, de la orele 13:00, la o dezbatere despre perceptia asupra persoanelor cu dizabilitati si a rolului acestora in societate, informeaza ministerul de resort, conform agerpres. Evenimentul este organizat pentru a marca Ziua Internationala…

- 3 decembrie – Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati. Activitați desfașurate de catre DGASPC Alba Persoanele cu dizabilitați sunt acele persoane carora mediul social, neadaptat deficiențelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale și/sau asociate, le impiedica total sau le limiteaza accesul…

- Motto: "Nimeni nu este atat de sarac, incat sa nu poata darui o vorba buna, o fapta buna sau un zambet. Și nimeni nu este atat de bogat incat sa nu aiba nevoie de ele."Ziua de 3 decembrie, Ziua Internaționala a Persoanelor cu Dizabilitați, are ca obiectiv promovarea ințelegerii de catre ...

- La data respectiva este sarbatorita Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati, care va fi marcata maine intr-un mod special de asociatia Open Your Heart. Maine este celebrata Ziua Internaționala a Persoanelor cu Dizabilitați, eveniment care va fi marcat intr-o atmosfera intima de asociația…

- Luni, in jurul orei 13.40, pe DJ 107 M, in localitatea Iara a avut loc un eveniment rutier in urma caruia o persoana a fost transportata la o unitate medicala. Din primele date, conducatorul unei autoutilitare de ridicare a gunoiului menajer, in varsta de 68 de ani, din Turda, aflandu-se in parcare…