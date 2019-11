.. 3, 2, 1 și, în uralele copiilor, s-a făcut lumină în Târgul de Crăciun! Piața a inceput sa se umple cu mult inainte de ora 18:00, anunțata pentru aprinderea luminilor din Piața Unirii. Cu un sfert de ora inainte de acest moment, strazile care dau in Piața Unirii pareau cu sens unic, spre km 0 al urbei. In jurul bradului, lumea și-a ocupat poziții cat mai bune pentru a imortaliza momentul cu telefoanele mobile. De pe umerii parinților, cei mai mici dintre vizitatori, feriți de „ambuteiajele” pietonale de la nivelul pavajului, ascultau cu nerabdare crainicul de la scena: deși trecuse cu cateva minute de 18:00, omul cu microfonul insista sa prezinte oferta… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

