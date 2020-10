Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este niciun loc liber la secția de Terapie Intensiva la spitalele din Prahova, iar sambata au fost raportate 42 de noi cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2, peste o treime dintre acestea fiind la categoria de varsta 30-39 de ani.Potrivit datelor facute publice sambata dupa-amiaza dePrefectura…

- Direcția de Sanatate Publica Buzau anunța ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 28 de cazuri noi de COVID-19, 7 pacienți fiind testați și diagnosticați intr-un laborator privat. Cei 28 de pacienți nou confirmați au varste cuprinse intre 6 și 81 de ani. Este și o veste buna: nu s-a inregistrat…

- Astazi, 150 pacienți confirmați pozitiv, asimptomatici sau cu simptomatologie ușoara, se afla in izolare la domiciliu, transmit reprezentanții DSP. Conform datelor instituției de sanatate publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 24 cazuri noi de persoane infectate cu…

- Numarul persoanelor confirmate cu Covid 19 care se afla acasa din lipsa paturilor de spital il apropie pe cel al persoanelor pozitive internate in spitalele care se ocupa de acest tip de pacienți. Iata ce transmite Direcția de Sanatate Publica Buzau: „Intrucat la acest moment, in județul Buzau, toate…

- Noua asistente si infirmiere si zece pacienti de la Clinica de Chirurgie Vasculara a Spitalului Judetean Timisoara au fost depistati pozitiv la testul COVID-19, sectia fiind carantinata pentru urmatoarele 14 zile, a anuntat, miercuri, managerul Raul Patrascu.

- Sectiile de anestezie si terapie intensiva sunt sufocate. Avem cel mai mare numar de pacienti cu COVID 19 in stare grava si critica de la inceputul pandemiei: 353 de bolnavi se zbat acum intre viata si moarte. Medicii nu mai fac fata. Pe buna dreptate. Deficitul de anestezisti e urias. Este singura…

- Biserica Greci este un important lacas de cult din municipiul Buzau, iar recent trei preoti si o angajata au fost confirmati cu coronavirus. Citeste si: Noi restrictii pentru combaterea epidemiei de COVID-19: limitarea programului pentru terase si cluburi, carantinarea de noi localitati…

- Institutul de Pneumofiziologie „Marius Nasta” este la capacitate maxima pe Sectia COVID confirmati, cu 62 de paturi, si ATI, cu sase paturi ocupate, a precizat sambata, managerul institutului Beatrice Mahler. Din cauza numarului mare de pacienti confirmati, locurile destinate celor suspecti au fost…