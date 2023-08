Stiri pe aceeasi tema

- Exista persoane care au sustinut ca ziua Taierii Capului Sfantului Ioan Botezatorul prefigureaza Vinerea Patimilor. Si dupa cum postim in fiecare vineri, ca zi a rastignirii Domnului, tot astfel se cuvine sa postim si in aceasta zi.Mentionam ca in afara posturilor de lunga durata, avem si posturi de…

- In aceasta luna, in ziua a cincisprezecea, cinstita Adormire a Preamaritei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria.Cand a binevoit Hristos Dumnezeul nostru ca sa ia pe Maica Sa la Sine, atunci cu trei zile mai inainte a facut o sa cunoasca, prin mijlocirea ingerului, mutarea…

- Astazi avem o noua sarbatoare cu cruce neagra in Calendarul Ortodox. Este vorba despre Sfanta Teodora de la Sihla. Pentru a fi ferit de necazuri pe tot parcursul anului, este bine sa rostești o rugaciune catre aceasta.

- Sfanta Mare Mucenița Hristina a trait in cetatea Tir, in timpul imparatului Septimiu Sever (193-211). A fost fiica unui general roman cu numele Urban. Tatal sau, dorind sa o fereasca de credința creștina, a crescut-o inconjurata de slujitori bine aleși. Acest lucru nu a impiedicat-o insa pe tanara sa…

- In aceasta luna, in ziua a douazecea, pomenirea suirii la cer cea de foc purtatoare a Sfantului, Maritului Prooroc Ilie Tesviteanul.Sfantul si marele Profet Ilie, acest inger intrupat in carne ce a primit de la Dumnezeu puterea de a deschide si inchide cerurile, era de origine din Tesvi in Galaad. Traditia…

- Ce sarbatoare este pe 12 iulie in calendarul ortodox: Pe 12 iulie, in calendarul ortodox, este o zi cu cruce neagra , adica o zi de post si rugaciune. In aceasta zi, Biserica Ortodoxa praznuieste Cinstirea icoanei Maicii Domnului Prodromita, o icoana facatoare de minuni, pastrata in Schitul romanesc…

- 29 iunie: Sarbatoare cu cruce roșie in calendarul ortodox. Cine au fost Sfinții Petru și Pavel și de ce sunt importanți Sfinții Petru și Pavel sunt doi dintre cei mai importanți apostoli ai lui Iisus Hristos, recunoscuți in tradiția creștina și sarbatoriți in calendarul ortodox pe 29 iunie. Iata cateva…

- VIDEO: Sarbatoare intr-o parohie din municipiul Botoșani. Parintele misionar Cristian Buhaciuc, predica impresionanta Credincioșii din Parohia „Sfantul Ioan Botezatorul” din cartierul Stejari, municipiul Botoșani,au cinstit așa cum se cuvine Nașterea Sfantului ocrotitor. Incepand de aseara, cand s-a…