Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 28 octombrie 1599 (18 octombrie pe stil vechi) in batalia de la Selimbar secuii aliati cu Mihai Viteazul,aflați sub același steag secuiesc pe care il agitau de curand extremiștii maghiari de la Targu Mureș, ucideau soldați maghiari. Vedeți cat de important este sa-ți cunoști istoria cu adevarat?…

- Invenția vaccinurilor impotriva Covid-19 caștiga Premiul Nobel la Medicina: invenția care a impresionat juriulPremiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicina 2023 a fost acordat lui Katalin Carico și Drew Weisman pentru cercetarea care a stat la baza dezvoltarii vaccinurilor ARNm impotriva COVID-19.Conceptul…

- Chindia Targoviște și CSS Dumbravița se intalnesc, sambata, de la ora 11.00, intr-un joc ce va conta pentru etapa a 7-a a eșalonului secund. Duelul dintre cele doua formații va fi gazduit de stadionul „Eugen Popescu” din Targoviște. In partida de maine, Chindia iși dorește victoria cu orice preț. Targoviștenii…

- Intrebat la o televiziune ce crede despre constituirea Blocului Democratic, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus ca el nu crede in teoria formarii unui așa-numit „bloc democratic” format din PNL și PSD la alegerile de anul viitor, care sa lupte impotriva extremismului sau impotriva AUR. Totodata,…

- Trei puncte importante in economia cursei catre play-off, obținute sambata, de Gloria. Chiar daca jocul a fost unul destul de modest, cu un atac lipsit de inspirație in multe momente ale jocului, Buzaul obține victoria in minutul 97 și se cocoața pe trei, la egalitate cu Slobozia, ocupanta locului secund.…

- Pe data de 25 august, a fost deschis circulației ”Drumul de Sub Munte”, din Țara Fagarașului, care face legatura intre comunitațile locale de la poalele Munților Fagaraș și ajuta la fluidizarea traficului in zona DN 1 Sibiu-Brașov. La inaugurare a fost prezent și ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea.…

- Laurentiu Reghecampf, antrenorul echipei Universitatea Craiova, isi doreste ca formatia sa sa ramana acolo sus, pe locul secund, unde a ajuns dupa victoria de sambata, impotriva Politehnicii Iasi, scor 4-1, scrie news.ro. „Este exact ce v-am spus! Daca luam in serios si jucam la adevarata…

- La 3 august 1601, lupta de la Guruslau a marcat o etapa importanta in istoria Romaniei. In aceasta lupta, forțele conduse de Mihai Viteazul și aliatul sau habsburgic, Gheorghe Basta, au invins oastea Transilvaniei, condusa de Sigismund Bathory. Aceasta victorie a venit dupa o serie de evenimente notabile.…