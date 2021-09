Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de taxi a murit, vineri seara, și 2 pasageri din mașina acestuia au fost raniti in urma unui accident rutier in Caransebeș, anunța Mediafax. Accidentul a avut loc pe centura ocolitoare din Caransebeș. Primele cercetari arata ca un ansamblu de vehicule condus de un cetațean bulgar…

- Centura Bruxelles-ului este blocata la Beersel pe ambele sensuri de circulație din cauza unei cisterne care s-a rasturnat pe șosea, provocand accidentarea mai multor mașini. Șoferul cisternei ar fi suferit rani ușoare, dar nu este inca clar daca exista alți raniți.

- Imediat dupa explozie, mașina a ieșit de pe carosabil și s-a rasturnat pe camp.Șoferul, care se afla singur in mașina, a scapat ca prin minune.Barbatul de 30 de ani, de naționalitate bulgara, a reușit sa iasa din mașina avariata. O echipa medicala l-a consultat la fața locului, iar barbatul a refuzat…

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, in Campulung. Potrivit Poliției Argeș, mașina condusa de un barbat de 56 de ani, din Campulung, pe DN 73, dinspre Pitești catre Campulung, a pierdut controlul…

- Trafic blocat pe DN1B intre Sahateni și Istrița de Jos. Șoferul unui camion de mare tonaj a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat, iar pe carosabil s-au impraștiat țevile metalice pe care acesta le transporta. Traficul a fost deviat pe ruta ocolitoare DJ205 Breaza-Sahateni. Articolul Camion cu…

- Un accident ingrozitor s-a produs pe o autostrada din Croația dupa ce un autobuz s-a rasturnat. Cel puțin zece oameni au murit, iar alți 45 au fost raniți. Autobuzul mergea din orașul german Frankfurt catre capitala Kosovo, Priștina. Șoferul a pierdut controlul, iar autobuzul a ieșit de pe șosea și…

- In trenul care a deraiat in Alpii austrieci se aflau zeci de elevi și studenți. Un vagon a cazut intr-un rau, iar cel puțin 15 persoane au fost ranite, informeaza dw.com , care citeaza presa locala. Accidentul a avut loc vineri, in jurul orei locale 7:00, in districtul Lungau, din landul Salzburg. Trenul…

- Doi militari ucraineni au fost ucisi si alti patru raniti de focuri de arma trase de catre combatanti separatisti pro-rusi in regiunea Donetk, estul Ucrainei, teatrul unui razboi din 2014, a declarat luni armata ucraineana, relateaza AFP. Serviciul de presa al armatei ucrainene in regiune a declarat…