Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) reia tradiția targurilor de toamna. In perioada 30 septembrie – 3 octombrie 2021 va avea loc in curtea de la sediul instituției „Targul Produs in GAL”, in cadrul evenimentelor de sarbatorire a unui deceniu de cand a fost lansat in Romania Programul…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) reia tradiția targurilor de toamna. In perioada 30 septembrie – 3 octombrie 2021 va avea loc in curtea de la sediul instituției „Targul Produs in GAL”, in cadrul evenimentelor de sarbatorire a unui deceniu de cand a fost lansat in Romania Programul…

- Comisia Europeana a declanșat procedura de infringement (constatare a neindeplinirii obligațiilor, n.r.) in cazul Romaniei pentru ca populația are acces limitat la apa și canalizare. „Nivelul de dezvoltare economica a unei societati este demonstrata prin accesul la utilitatile de baza, in special accesul…

- ASTAZI| Vizita Excelenței Sale Arthur Mattli, ambasadorul Elveției : Alba Iulia este prima din Transilvania certificata in conformitate cu sistemul European Energy Award ASTAZI| Vizita Excelenței Sale Arthur Mattli, ambasadorul Elveției : Alba Iulia este prima din Transilvania certificata in conformitate…

- Un regulament al Uniunii Europene. Romania obliga țara noastra sa emita cartea electronica de identitate incepand cu data de 2 august 2021. In prima faza se vor emite 5.000 de carți de identitate printr-un program pilot, pentru care a fost ales Municipiul Cluj Napoca, unde cetațenii vor primi la cerere…

- România nu are un sistem de taxare a poluarii si este nevoie de un pachet de masuri care sa faca diferenta între cetateanul care, într-adevar, nu-si permite o masina noua si cel care umbla pe strada cu o masina mai veche de 15 ani, dar pe piata libera costa 15 - 20.000 de euro, a afirmat,…

- „In momentul in care majoritatea statelor membre au sisteme de taxare a poluarii si descurajeaza detinerea masinilor poluante, si Romania nu are un asemenea sistem, am devenit o piata-tinta, unde se aduc masinile vechi. Aceasta este situatia pe care am gasit-o si eu la minister. Ministerul Mediului…

- PE a adoptat programul imbunatațit „Mecanismul pentru interconectarea Europei” și a acordat noi fonduri pentru proiecte privind transporturile, energia și sectorul digital pentru 2021-2027. Programul are un buget de 30 de miliarde euro pentru perioada 2021-2027. Acesta va finanța proiecte privind transporturile,…