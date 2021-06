27 de indieni au murit fulgeraţi în timpul unei furtuni In India, o furtuna cu fulgere a ucis 27 de persoane care lucrau pe un camp in statul indian Bengalul de Vest, informeaza IlMessaggero.it . Opt pasageri ai unui avion ce plecase din Mumbai au fost, de asemenea, raniți dupa ce au fost prinși in centrul unor turbulențe severe, cu puțin timp inainte de aterizarea in Calcutta. Acest lucru a fost anunțat de Javed Ahmed Khan, responsabil cu gestionarea situațiilor de urgența și dezastre naturale din Bengalul de Vest. Furtunile cu fulgere sunt frecvente in zona de sud-est a Indiei in sezonul musonic, din iunie pana in septembrie, dar sunt raspandite… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

