- Catrinel Sandu a facut dezvaluiri uluitoare! S-a mutat in Statele Unite ale Americii și traiește o viața superba, dar gandul ii sta tot la Romania. Vedeta are in plan sa se intoarca acasa, chiar daca nimeni nu credea ca viseaza sa fie in locul in care a crescut. Catrinel Sandu, despre intoarcerea in…

- Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, incepand de ieri, reteaua de socializare Facebook sprijina, impreuna cu oamenii legii, mediatizarea cazurilor in cadrul Mecanismului „Alerta Rapire Copil”. Concret, dupa cum se precizeaza intr-un comunicat al MAI, „ este un mecanism național de alerta publica,…

- CEC a decis organizarea a 139 secții de votare in strainatate pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Cele mai multe secții de votare, 30 la numar, vor fi deschise in Italia. 17 secții de votare vor fi deschise pentru moldovenii din Rusia, 13 secții de votare in țara vecina,…

- Meciul de fotbal dintre SCM Zalau – Unirea Dej (1-1) s-a incheiat cu o bataie generala, dupa ce oaspeții au reușit calificarea in ultima secunda. Partida a fost prelungita cu doua minute mai mult decat era anunțat oficial. Dupa 0-0 in turul de la Dej, Mihai Onicaș a deschis scorul pentru formația salajeana…

- Fostul selectioner al echipei nationale de fotbal a Romaniei, Gheorghe Hagi, a declarat intr-un interviu ca parcursul reprezentativei Romaniei la Cupa Mondiala din Statele Unite ale Americii, cand a ajuns pana in sferturile de finala, a fost pentru 'Generatia de Aur' din care a facut parte…

- Xonia și-a gasit marea dragoste departe de țara, tocmai in America, iar cantareața se muta definitiv din Romania. Vedeta a anunțat ca deja iși va trimite toate lucrurile in Statele Unite ale Americii.