- Pana astazi, 13 apr, in județul Mureș au fost confirmate 21.900 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 100 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 417 persoane cu test…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 240 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.277 de teste efectuate (din care 508 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (103), Lugoj (26) și Dumbravița…

- Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore, in ultimele 24 de ore, a fost de 212, din care 103 in Timișoara. In cursul zilei de ieri au fost carantinate 323 persoane și au intrat in izolare 233 persoane. In aceasta dimineața, numarul total de persoane internate confirmate COVID-19:…

- Pana astazi, 2 aprilie, in județul Mureș au fost confirmate 20.730 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 124 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 285 persoane cu test…

- Pana astazi, 31 martie, in județul Mureș au fost confirmate 20.468 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 189 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 316 persoane cu test…

- Pana astazi, 30 martie, in județul Mureș au fost confirmate 20.279 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 96 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 355 persoane cu test…

- De la ultima raportare, la nivel national au fost infectate cu Sars-Cov-2 alte 6.096 persoane, fiind effectuate 26.038 de teste RT-PCR si 11.494 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 1.324 de pacienti, un nou record absolute. Pana astazi, 20 martie, pe teritoriul Romaniei,…

- Pana astazi, 18 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 771.843 de cazuri de persoane infectate, 717.179 de pacienți au fost declarați vindecați. Pana astazi, 19.659 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In județul Mureș numarul celor infectați pana azi este…