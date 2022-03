250 de milioane de euro vor fi investiți în infrastructura de apă și canalizare a județului Brașov „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in județul Brașov/ Regiunea Centru”, in valoare de 250 de milioane de euro, este pregatit de aprobare. Lucrarile se vor derula etapizat, prin intermediul Programului Operațional de Infrastructura Mare (50 milioane euro pana in 2023) și al Programului Operațional de Dezvoltare Durabila (200 milioane euro pentru perioada 2023- 2026). Contribuția financiara este asigurata in proporție de 80% din fonduri ale Uniunii Europene, 12% de la bugetul de stat, 6% Compania Apa Brașov și 2% de la autoritațile locale. In plan concret, Compania… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

