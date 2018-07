Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si alte 20 au fost ranite in urma trecerii taifunului Prapiroon, insotit de ploi torentiale si vant puternic, prin sud-vestul arhipelagului nipon, informeaza miercuri DPA. O femeie in varsta de 89 de ani a fost gasita moarta, marti, in orasul Fukuoka de pe insula Kyushu,…

- Accidentul de tren s-a produs in jurul orei 7 dimineața in apropiere de Viena, in zona Gerersdorf. La fața locului s-au dus echipaje de salvare și trei elicoptere. In urma deraierii au fost raniți ușor 27 de pasageri, trei adulți fiind in stare grava, potrivit informațiilor furnizate de Crucea…

- Circa 20.000 de persoane s-au refugiat din zonele controlate de rebeli in estul provinciei siriene Daraa (sud) in mai putin de o saptamana, in timp ce loviturile aeriene si luptele s-au intensificat in regiune, a indicat luni Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de agentia DPA.…

- "In jurul orei 06.45, un autoturism care circula pe contrasens pe A1, din directia Soimus-Simeria, a intrat in coliziune cu un autoturism si o autoutilitara. In urma impactului a rezultat decesul a trei persoane aflate in autoturismul care a produs evenimentul rutier si ranirea altor patru persoane",…

- Cinci persoane au fost ranite, miercuri, dupa ce trei masini si un TIR s-au ciocnit pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 71, in judetul Calarasi. Traficul in zona accidentului este complet blocat pe sensul catre litoral. Cinci persoane au fost ranite, miercuri, intre care doua grav, dupa ce trei autoturisme…

- Cel putin patru politisti si un civil au fost ucisi si mai mult de 30 de persoane au fost ranite marti la Kandahar, in sudul Afganistanului, in explozia unei camionete-capcana pe care fortele de ordine incercau s-o dezamorseze, transmite AFP, citand responsabili locali. 'Cinci persoane…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter a avut loc, miercuri, in sud-vestul Iranului, a anuntat Centrul de seismologie din cadrul Universitatii de la Teheran, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Cel putin 31 de persoane au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 care s-a produs in apropiere de orasul Sisakht din provincia Kohgiluye, aflata in vestul Iranului. Cutremurul, resimtit si in provincia Boyerahmad, a avut loc miercuri la ora locala 10:38 (06:08 GMT), a precizat agentia…