KFC deschidea in 1997 primul restaurant in Romania, in centrul capitalei – Piața Romana, devenind astfel parte din evoluția moderna a societații romanești de dupa revoluție. Odata cu dezvoltarea pieței și schimbarea obiceiurilor de consum ale romanilor, KFC incepe un proces de expansiune in toata țara, funcționand in prezent cu trei tipuri de unitați - stradale, Drive Thru și food court (in mall-uri), adaptate zonelor de poziționare teritoriala și nevoilor din ce in ce mai diverse ale consumatorilor. In 2005, KFC inaugureaza primul restaurant din afara Bucureștiului, iar in 2009 prima locație…