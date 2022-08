25 de ani de inchisoare pentru o crima, la Medgidia! Dosarul, in apel

Stiri pe aceeasi tema

- Trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, in 2014, Robert Iulian Feodor, Vasile Bratu si Roman Virgil Lungu au fost condamnati azi, 08 august 2022, de Tribunalul Constanta, in rejudecare, la inchisoare cu executare Deciziile de azi nu sunt definitive, ele putand…

- Tribunalul a dispus confiscarea de la inculpat a unei bucati de teava din material pexal. Decizia privind condamnarea nu este una definitiva, ea putand fi contestata la Curtea de Apel Constanta. Trimis in judecata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, un barbat, de aproximativ…

- Curtea de Apel Constanta a constatat ca Tiberiu Marius Hansa a fost liberat conditionat din executarea pedepsei de 4 ani si 2 luni inchisoare la data de 29.10.2018, cu un rest neexecutat de 408 zile. Instanta de apel a mentinut liberarea conditionata din executarea pedepsei de 4 ani si 2 luni inchisoare…

- Primarul Cristian Popescu Piedone contesta condamnarea cu inchisoare primita in dosarul Colectiv. Piedone primise din partea judecatorilor patru ani de inchisoare. Infracțiunea pentru care a fost gasit vinovat este cea de abuz in serviciu. Acum, avocatul lui Piedone a depus la Curtea de Apel Bucuresti…

- Un sofer din Vladiceni le-a scos peri albi politistilor, care s-au plictisit sa-l tot opreasca pentru a-l prinde fara permis. Condamnat deja de doua ori, intr-una dintre dati cu executare, a mai fost condamnat acum si a treia oara. In ultima zi a lunii octombrie 2015, politistii rutieri au oprit o Toyota…

- Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, afla astazi daca merge la inchisoare, la fix 3 ani de la sentința in prima instanța, primita in dosarul de corupție. Pe fond, fostul edil a fost condamnat de magistrații de la Tribunalul București la 5 ani și 4 luni de inchisoare.Judecatorii de la Curtea de…

- Sentinta definitiva in dosarul Colectiv. Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au decis, definitiv, condamnarea patronilor clubului Colectiv, dar si a primarului Cristian Popescu Piedone.The post Cristian Popescu Piedone, 4 ani de inchisoare cu executare in dosarul Colectiv first appeared on Universul…