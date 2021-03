24.000 de locuințe sunt în construcție în București și împrejurimi Peste 24.000 de locuințe sunt in acest moment in construcție in București și imprejurimi, potrivit raportului de piața „Romania Residential Market Genome 2021” al companiei de consultanța imobiliara SVN Romania. Dezvoltari semnificative ar urma sa inregistreze și principalele piețe rezidențiale regionale din Romania, precum Constanța, Brașov sau Cluj–Napoca. Dintre unitațile rezidențiale aflate in dezvoltare in București și imprejurimi, aproximativ 18.000 – 20.000 de locuințe ar urma sa fie finalizate in acest an, rezultatul urmand sa depinda de gradul cu care dezvoltatorii iși vor menține ritmurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

