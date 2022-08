Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii ANPC au aplicat amenzi de 3,5 milioane de lei unor magazine Lidl din toata tara pentru nereguli constatate in timpul controalelor efectuate in unitatile respective, care s-au derulat in luna august. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, au fost controlate…

- ANPC a transmis, miercuri, ca in luna august comisarii institutiei au verificat magazinele Lidl din toata tara. ”Nu stiu suficienta germana pentru a traduce ce spuneam si in trecut: nu suntem pelicanii Europei! Consumatorul roman, cel care va asigura veniturile, trebuie respectat! Renovati, curatati,…

- Protectia Consumatorului a inchis, pe banda rulanta, supermarketuri, in ultimele luni, pentru nereguli grave. Este vorba atat despre faptul ca erau scoase la vanzare produse expirate, cat si despre modul in care acestea erau depozitate, in vitrine insalubre sau la temperaturi necorespunzatoare. Horia…

- Horia Constantinescu, presedintele Autoritații Nationale pentru Protectia Consumatorilor, a explicat ca supermarketurile din Romania ii trateaza pe romani ca cetațeni de mana a doua.”Suntem consternați de faptul ca suntem singurii care evalueaza rafturile asistate in sens al temperaturii din magazine.…