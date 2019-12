Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii au intervenit, in prima zi de Craciun, la 24 de accidente, cele mai multe inregistrate in Sinaia si Predeal. ”In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 24 apeluri de urgenta”, a anuntat, joi dimineata, Salvamont Romania. Cele mai multe apeluri…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anuntat in aceasta dimineata care este situatia drumurilor in a doua zi de Craciun. Nu sunt semnalate drumurile naționale sau autostrazi cu circulația intrerupta ca efect al manifestarilor meteo nefavorabile, nici ca urmare a vreunui…

- APEL 112 este aplicația dezvoltata de STS, care poate localiza cu precizie de doar 10 metri telefonul unei persoane care apeleaza numarul unic de urgența 112. Peste 287.000 de persoane au instalat gratuit aplicația care le poate salva viața intr-o situație critica. De la lansarea aplicației și pana…

- Un numar de 299 de familii si persoane singure aflate in situatii critice vor primi ajutoare de urgenta in valoare de 1.073.250 lei, decizia fiind luata de Guvern in baza anchetelor sociale efectuate de agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala, a anuntat, luni, Ministerul Muncii si Justitiei…

- Salvamontistii din Busteni au intervenit, luni dupa-amiaza, pentru salvarea unui parapantist care a ratat decolarea, in zona Varfului Caraiman. Potrivit paginii de Facebook a Salvamont Romania, persoana respectiva este ranita, prezentand multiple traumatisme. Conform Serviciului de Ambulanta Judetean…

