Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a treisprezecea, pomenirea mutarii moastelor Preacuviosului Parintelui nostru Maxim Marturisitorul.Sfantul Maxim a trait pe vremea raucredinciosului imparat Constans al II lea Pogonatul 641 668 , nepotul lui Iraclie, si era filozof desavarsit. Impodobindu se cu intelepciunea,…

- Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Cel care ne-a mantuit prin Jertfa si Invierea Sa. El este Cuvantul vesnic al Tatalui prin care toate au fost aduse din nefiinta la fiinta.Prin Intruparea Cuvantului noi am fost mantuiti si ziditi pe piatra credintei adusa lumii ...

- Creștini ortodocși de pretutindeni sarbatoresc Schimbarea la Fața a Domnului pe 6 august. Aceasta sarbatoare amintește de minunea petrecuta pe muntele Tabor, unde Hristos iși descopera dumnezeirea Sa prin natura umana pe care a asumat-o. Rugaciunea este hrana pentru suflet. Cu ajutorul rugaciunii reușim…

- In aceasta luna, in ziua a treia, pomenirea Preacuviosilor Parintilor nostri: Dalmat, Faust si Isaachie Isaac .Sfantul Dalmat a fost ostas in zilele imparatului Teodosie cel Mare 379 395 , traind in dreapta credinta. Apoi lasandu si femeia si copiii, pentru Dumnezeu, a luat cu sine numai pe fiul sau…

- Se fura orice, de oriunde. Adica și din țari mai cu pretenție de corectitudine și de civilizație decat a noastra. Din centrul orașului Napoli, unde fusese așezata intr-un altar votiv, s-a furat statuia lui Iisus Hristos. Și, mai demult, cea a Madonei. Pare aiurea? Nu e. Hoții nu iși insușesc aceste…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, i-a transmis, miercuri, o scrisoare deschisa primarului municipiului Constanta, Vergil Chitac, cerandu-i sa impiedice demolarea unei biserici din municipiu care a fost construita fara autorizatie, pe trotuar, si in legatura cu care instanta a decis…

- S-a nascut in jurul anului 370 , a fost nepotul arhiepiscopului Teofil al Alexandriei si urmas al acestuia in scaunul episcopal. A fost ales intaistatator al scaunului Alexandriei, pe 18 octombrie 412, dupa 4 zile de la moartea unchiului sau. Sfantul Chiril al Alexandriei a combatut invatatura lui Nestorie,…

- 2 iunie 2022 reprezinta o sarbatoare majora pentru crestinii ortodocsi din intreaga lume, atunci cand se implinesc 40 de zile de la Invierea Domnului. Crestinii sarbatoresc joi Inaltarea Domnului, cunoscuta, la ortodocsi si ca Ispasul sau Pastele Cailor, ultima zi in care se pot inrosi oua pana la Pastele…